Gino Mäder (Bahrain-Victorious) fait partie de cette nouvelle génération de cyclistes qui refusent de se cantonner à leur sport. Dans la droite lignée de Tao Geoghegan Hart qui avait profité de sa victoire sur le Giro 2020 pour évoquer le racisme dans la société et les questions d'intégration, le Suisse de 24 ans profite de sa, jusqu'ici, bonne Vuelta pour mettre en avant une cause chère à ses yeux : la défense de l'environnement. Concrètement, chaque étape est l'occasion de donner de l'argent. Mais Mäder pense plus grand.

Déjà 1 338 euros pour l'écologie

"Chaque coureur que je battrai sur chaque étape équivaudra à un euro que je donnerai à une association environnementale", avait-il écrit sur Twitter avant le départ. Douzième de la Vuelta après neuf étapes, Mäder a déjà "amassé" 1 338 euros. Les deux jours les plus prolifiques furent les 3e et 9e étapes avec 168 euros à chaque fois. Le garçon a de la suite dans les idées puisqu'au soir de la troisième journée, il regrettait que les chutes aient poussé des coureurs à abandonner. "Malheureusement, il ne restera plus que 182 coureurs en course à partir de demain", notait-il. Depuis dimanche soir, ils ne sont plus que 171 mais l'important est ailleurs pour le Suisse.

Il est l'heure de s'en occuper, Nous allons éveiller les consciences dans le monde du cyclisme puisque pratiquer notre sport est impossible sans un environnement sain. Nous ne pouvons pas faire ce que l'on fait sans protéger la planète. [...] Bien sûr, nous ne sommes pas parfait, et je ne le suis pas. Mais ça pourrait aider. C'est du temps, mon temps, que j'investi". appuyait-il auprès de Cycling Tips avant le départ de la Vuelta.".

Un don doublé en cas de succès d'étape ?

Pendant ce Tour d'Espagne, sa formation, la Bahrain-Victorious, a aussi décidé de défendre des causes. Contrainte à changer de maillot parce que ses couleurs étaient trop proches du paletot rouge de leader, l'équipe émiratie en a profité pour distiller des messages contre le diabète et l'obésité sur le nouveau. Preuve que le vélo vit avec son temps.

Et pour faire grimper la cagnotte, Mäder promet qu'il va tout donner. La plus simple serait bien sûr de remporter une étape. "J'ai quelques idées pour que ça monte, oui". Selon Cycling Tips, il pourrait doubler son don en cas de succès. "J'ai aussi quelques règles supplémentaires que je dévoilerai fur et à mesure", sourit-il. En somme, le jeune coureur prend ça comme un jeu. Mais n'en oublie pas de briller. Venu pour épauler Mikel Landa, largué au général, il est le deuxième coureur de la Bahrain au général derrière Jack Haig (4e). Comme sa formation semble vouloir laisser de la liberté à ses coureurs, il devrait pouvoir tenter sa chance en échappée et pourquoi pas, par la même occasion, gratter un premier Top 10 en grand tour, trois ans seulement après ses débuts pros.

Quant à savoir à qui il donnera, Gino Mäder a décidé que ce seraient ses followers sur Twitter qui décideraient. "Dites moi où l'argent sera le mieux utilisé. Le commentaire avec le plus de likes à la fin des trois semaines sera choisi". Là aussi, Mäder n'a pas fait ce choix pour rien. "Plus j'aurai d'associations dans mes commentaires, plus j'en connaîtrai. C'est du gagnant-gagnant au final". Surtout une belle manière de dépasser son sport. Ce n'est sans doute que le début de l'engagement de Mäder mais on lui souhaite, les autres coureurs nous pardonneront, beaucoup de succès sur ce Tour d'Espagne.

