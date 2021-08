Cyclisme

Vuelta - Roglic leader, Mas en embuscade et Ineos en difficulté : le bilan de la première semaine

VUELTA - Après neuf étapes et une première journée de repos, il est temps de tirer un premier bilan. Primosz Roglic est solidement accroché à son maillot rouge de leader, grâce notamment à un gros travail de son équipe Jumbo-Visma. Enric Mas est en embuscade à la 2a place, bien aidé par la belle course de Movistar. Derrière, Ineos est un peu à la peine. Le bilan de G. Gorgeu et T. Lambert.

