On ne devrait pas être surpris tant l'effectif de la formation INEOS Grenadiers est profond. Mais la composition de l'équipe britannique pour la Vuelta, annoncée ce lundi, a de quoi faire frémir. Pour faire tomber Primoz Roglic et ses rêves de triplé, INEOS frappe fort avec une escouade aux multiples cartes.

Le Britannique Adam Yates devrait obtenir le rôle de leader, pour son premier Grand Tour depuis son arrivée dans sa nouvelle formation cette saison. Pour l'accompagner vers les sommets, ses lieutenants ont des airs de plans B de très grand luxe. Egan Bernal va doubler comme prévu après sa victoire sur le dernier Tour d'Italie. Richard Carapaz sort pour sa part d'un été chargé entre sa troisième place du dernier Tour de France et du titre olympique décroché sur la course en ligne à Tokyo. L'Equatorien était le dauphin de Roglic lors de la précédente édition de la Vuelta en 2020.

Non pas un, mais deux champions olympiques

Outre ce trio d'enfer où la moindre défaillance pourrait bouleverser les options des INEOS Grenadiers sans perdre en ambition, Jhonatan Narvaez et Pavel Sivakov offrent également de solides garanties dans les étapes de montagne. Tout juste auréolé du titre en VTT lors des Jeux Tom Pidcock va pour sa part disputer son premier grand tour à 22 ans, et se jauger avec le gratin du peloton mondial sur trois semaines. Dylan Van Baarle, en capitaine de route, et Salvatore Puccio complètent les huit qui seront au départ samedi de Burgos.

