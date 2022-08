Cyclisme

La Vuelta 2022 - Les plus belles images des neuf premières étapes du Tour d'Espagne en vidéo

TOUR D'ESPAGNE - Séance de rattrapage. Voici les différents vainqueurs et les plus belles images des neuf premières étapes de la Vuelta 2022, à la veille de la 10e, ce mardi, un contre-la-montre de 30 bornes entre Elche et Alicante. Remco Evenepoel l'abordera avec le maillot rouge. Le Tour d'Espagne est à suivre en direct sur Eurosport, du 19 août au 11 septembre.

00:04:04, il y a une heure