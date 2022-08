Souvenez-vous le mois de juillet, son Tour de France, haletant pour certains, cousu de fil blanc pour d'autres. Souvenez-vous de ce classement général avant les Alpes. Quelle équipe faisait figure d'épouvantail en plaçant quatre de ses soldats en première ligne ? Les INEOS Grenadiers avec Geraint Thomas, Adam Yates, Tom Pidcock et Daniel Martinez. L'histoire bégaye six semaines plus tard de l'autre côté des Pyrénées. Le casting a changé du tout au tout mais Ethan Hayter ou plus sûrement Pavel Sivakov, Tao Geoghegan Hart, Richard Carapaz et Carlos Rodriguez peuvent-ils changer la fin du film ?

Du quatuor placé du Tour, le seul Geraint Thomas allait tenir sa position au général pour terminer à une 3e place, impensable quelques semaines plus tôt mais tellement évidente au vu de sa Grande Boucle. Au jeu du "qui pourra être le Thomas de la Vuelta ?", Richard Carapaz part favori dans la galaxie INEOS. Mais l'équipe britannique a-t-elle besoin d'un énième podium ? Met-elle au-dessus du reste la perspective d'achever chaque grand tour de la saison avec un homme dans le Top 3 ?

Une série à faire vivre avant le retour du boss Bernal

Cette performance, d'autres, comme la Movistar ou la Jumbo l'ont déjà réalisée et on doute qu'INEOS, qui régentait le peloton du temps où elle n'avait pour limite que le ciel, veuille se battre sur ce terrain-là. D'ailleurs, ni l'une ni l'autre ne boxe désormais dans sa catégorie. La Movistar a régressé et la Jumbo se pose en nouvelle patronne, ce que le dernier Tour de France a confirmé de bout en bout avec le sacre de Jonas Vingegaard pour finir.

Qu'on se le dise, remporter la Vuelta ne permettrait pas tout à fait à INEOS de retrouver ses habits de lumière. Un troisième sacre après les deux de Christopher Froome en 2011 et 2017 permettrait certes de triompher d'un grand tour pour la huitième saison consécutive, série débutée par "Froomey" sur le Tour 2015. Elle ne serait pas à déprécier face à une concurrence dense mais la Vuelta manque de prestige. Toujours est-il qu'INEOS en est là et que son présent se joue en Espagne. C'est là qu'elle doit triompher avant d'espérer un retour du boss, le vrai, le seul : Egan Bernal.

Comment faire, donc, pour ne pas revivre le scénario du Tour quand les cartes dont disposait INEOS tombaient une à une, de Martinez à Yates en passant par Pidcock, que l'on n'attendait évidemment pas à ce niveau ? Dans le quatuor précité, Carapaz et Geoghegan Hart ont pour eux leur succès sur les Giro 2019 et 2020.

Carapaz leader unique, vraiment ?

Pavel Sivakov peut toujours mettre en avant sa victoire en préparation au Tour de Burgos et donc sa forme satisfaisante. Pour Carlos Rodriguez, son maillot de champion d'Espagne lui confère une aura même si du haut de 21 ans, il est bien vert pour jouer le général. Dans sa palette avant la 5e étape, Jacky Durand a pour autant montré que la pépite était, aux yeux des dirigeants d'INEOS, plus importante que Sivakov ou Geoghegan Hart. Pour l'instant au moins.

Avant de voir ses cartes tomber, l'équipe britannique n'aurait-elle pas intérêt à… s'en servir ? Leader logique au vu de son CV, Richard Carapaz a-t-il besoin d'équipiers autour de lui tant qu'il est dans la position du chasseur ? Pas sûr. Un Carlos Rodriguez ne pourrait-il pas tenter de prendre les devants dès la 6e étape vers le Pico Jano ce jeudi ? Au mieux, il pourrait se trouver devant tous les autres au général, au pire servir de rampe de lancement pour un coéquipier, Sivakov par exemple. Sur le Tour de France, c'est le nombre qui avait permis à Primoz Roglic et Jonas Vingegaard de faire vaciller puis tomber Tadej Pogacar, pour le plus grand bonheur du second.

En somme, tant que ses co-leaders bougent, Carapaz n'aurait lui qu'à attendre, bien au chaud. Le champion olympique quittera les Britanniques en 2023, conscient sans doute qu'il est du retour prévu d'Egan Bernal, à qui échoira logiquement le leadership sur le Tour l'an prochain. Aura-t-il envie d'un ultime feu d'artifice ? Ses patrons, à qui on ne peut pas reprocher de décider avec leurs sentiments, lui feront-ils payer ce départ en permettant aux autres de jouer leur chance ? Aucune des raisons qui pourraient pousser INEOS à jouer la carte du nombre ne semble mauvaise. La récompense, elle, pourrait être très agréable.

