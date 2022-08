Cyclisme

La Vuelta - Kaden Groves remporte la 11e étape du Tour d'Espagne : l'arrivée en vidéo

TOUR D'ESPAGNE - John Degenkolb (7e) et Juan Sebastian Molano (4e) devant trop tôt, Danny van Poppel (2e) et Tim Merlier (3e) en action un peu tard... et Kaden Groves, au moment parfait. Le sprinter de BikeExchange-Jayco a décroché le premier succès de sa carrière en Grand Tour, mercredi à Cabo de Gata, jour d'abandon de son leader, Simon Yates. L'arrivée de la 11e étape de la Vuelta, en vidéo.

00:03:09, il y a une heure