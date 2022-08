Il a fait le ménage . La première arrivée en altitude devant dessiner une première hiérarchie, elle a été le théâtre d'une démonstration de force de Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), nouveau leader du classement général devant un Rudy Molard (Groupama-FDJ) qui a lâché son beau paletot pour 21 secondes seulement. Si Enric Mas (Movistar), qui s'est accroché à la roue du Belge, est à 28'' du belge, les autres, dont Primoz Roglic, sont déjà à plus d'une minute.

En accélérant à neuf kilomètres du sommet, Evenepoel a pris un risque mais il savait aussi qu'il pourrait créer de vrais écarts sur ses adversaires au classement général, chose faite. Enric Mas s'est accroché quasiment jusqu'au bout, l'impressionnant Juan Ayuso a limité l'écart mais les autres (Roglic, Sivakov, Geoghegan Hart, Hindley, Yates...) ont perdu près d'une minute et trente secondes.

Carapaz le grand perdant du Pico Jano

Au général, les écarts restent faibles mais... à partir de la quatrième place du triple tenant du titre. Ils sont trois sous la minute au sommet de la hiérarchie, deux si on considère que Rudy Molard va bientôt disparaître des hauteurs du général, mais il n'y a que 54 secondes d'écart entre Roglic 4e et Kelderman 12e. Le grand perdant du jour se nomme Richard Carapaz, 25e de l'étape à 2'59'' de Jay Vine et 2'44'' de Remco Evenepoel. L'Equatorien a sans doute abandonné ses habits de leader chez INEOS. Evenepoel a lui endossé le maillot rouge, son premier de leader d'un grand tour. Le patron, c'est le Belge.

Le Top 20 du classement général

1. Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl 2. Rudy Molard Groupama-FDJ +21'' 3.Enric Mas Movistar +28'' 4. Primoz Roglic Jumbo-Visma +1'01'' 5.Juan Ayuso UAE Team-Emirates +1'12'' 6.Pavel Sivakov INEOS Grenadiers +1'27'' 7. Tao Geoghegan Hart INEOS Grenadiers +1'27'' 8.Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers +1'34'' 9.Simon Yates Team BikeExchange - Jayco +1'52'' 10.Joao Almeida UAE Team-Emirates +1'54'' 11. Jai Hindley Bora-Hansgrohe +1'55'' 12. Wilco Kelderman Bora-Hansgrohe +1'55'' 13.Gino Mäder Bahrain-Victorious +2'03'' 14.Sepp Kuss Jumbo-Visma +2'09'' 15. Ben O'Connor AG2R-Citroën +2'09'' 16. Thymen Arensman Team DSM +2'14'' 17. Miguel Angel Lopez Astana +2'20'' 18. Sergio Higuita Bora-Hansgrohe +2'22'' 19. Richard Carapaz INEOS Grenadiers +2'56'' 20. Luis Leon Sanchez Bahrain-Victorious +3'09''

