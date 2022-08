Statu-quo... sur les hauteurs. Alors qu'au Pico Jano, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) avait fait le ménage autour de lui, il a cette fois vu Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s'ajouter à Enric Mas (Movistar) dans sa roue . Le trio, qui a devancé tous autres favoris, s'installe au sommet du classement général avec les mêmes écarts que mardi, à savoir 28 secondes entre Evenepoel et Mas et 1'01'' entre le jeune belge et Roglic.

Sivakov perdant du jour

Derrière ce trio, qui n'a pas créé des écarts monstres sur les dix kilomètres de la dernière ascension du jour, on retrouve notamment les deux pépites espagnoles , Carlos Rodriguez (4e, +1'47'') et Juan Ayuso (6e, +2'02'') avec un Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) qui s'intercale juste derrière son coéquipier avec 1'54'' de retard sur Remco Evenepoel. En revanche, la journée a été plus compliquée pour Pavel Sivakov. Le Français a concédé plus de deux minutes au trio des meilleurs favoris et recule au 12e rang (+3'31''). Deuxième ce samedi matin, Rudy Molard a pris dix minutes et disparaît des hauteurs du général.

A noter qu'à une étape du deuxième jour de repos, le Top 10 se tient encore en moins de trois minutes puisque Ben O'Connor pointe à 2'59'' du maillot rouge. Cependant, si une minute et une seconde séparent le Top 3, il n'y a qu'une minute et douze secondes entre Rodriguez, quatrième, et l'Australien. Dans ce "paquet", on retrouve des coureurs comme Simon Yates, Joaoa Almeida ou encore Jai Hindley que l'on n'a pas encore vu à l'oeuvre dans cette Vuelta 2022. Miguel Angel Lopez pointe au 13e rang à 3'39''. Enfin, Richard Carapaz est déjà à près de sept minutes (6'46'', 25e).

Le Top 15 du classement général

1. Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl 2. Enric Mas Movistar +28'' 3. Primoz Roglic Jumbo-Visma +1'01'' 4.Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers +1'47'' 5. Tao Geoghegan Hart INEOS Grenadiers +1'54'' 6. Juan Ayuso UAE Team-Emirates +2'02'' 7. Simon Yates Team BikeExchange - Jayco +2'05'' 8. Joao Almeida UAE Team-Emirates +2'44'' 9. Jai Hindley Bora-Hansgrohe +2'51'' 10. Ben O'Connor AG2R-Citroën +2'59'' 11. Thymen Arensman Team DSM +3'18'' 12. Pavel Sivakov INEOS Grenadiers +3'31'' 13. Miguel Angel Lopez Astana +3'39'' 14. Sergio Higuita Bora-Hansgrohe +3'41'' 15. Gino Mäder Bahrain-Victorious 3'43''

