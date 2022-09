Laisserait-on une chance à la glorieuse incertitude du sport si l’on devait parler de Pogacar ou de Vingegaard ? La réponse est oui, presque par principe. Alors comment ne pas prendre d’immenses pincettes au moment d’aborder la problématique avec un jeune loup, certes maillot rouge sur le dos, mais qui n’a encore jamais terminé le moindre Grand Tour.

Avec l’altitude, le plus inquiétant est passé pour Remco Evenepoel. Reste à savoir si le Belge est capable de tenir sur trois semaines, avec une avance relativement confortable d’1’34” sur son dauphin et alors que les dernières difficultés seront bien moindres que celles affrontées ce week-end. Le leader du général a montré qu’il savait résister mais également qu’il avait des faiblesses . Quelques secondes par-ci, quelques autres par-là et Primoz Roglic, notamment, pourrait revenir fort. A Remco de trouver les ressources mentales et physiques pour écrire l’histoire.