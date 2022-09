Il n’a probablement jamais été aussi fort. Mais il faudra plus que ça pour changer son image. Enric Mas reste en lice pour la victoire, à deux jours de l’épilogue de "son" Grand Tour national. Pourtant, le peuple ibérique semble plus enclin à s’enflammer pour ses deux jeunes compatriotes, en course pour le podium : Juan Ayuso (19 ans, 3e) et Carlos Rodriguez (21 ans, 5e). La promesse d’un avenir radieux qui supplante une chance de couronnement sur la Vuelta, certes peu prégnante.

La faute à la pancarte de coureur performant, mais pas emballant, qui colle à la peau du leader de la Movistar, dauphin de Remco Evenepoel. Interrogé lors du dernier Tour de France, alors que la disette du cyclisme espagnol battait son plein, Enrique Sanchez, journaliste pour Eurosport Espagne, résumait cela ainsi : "(Mas) manque d’ambition, il n’a pas faim. C’est le coureur régulier par excellence, mais qui ne cherche pas les grandes envolées pour aller gagner une étape."

"Les supporters espagnols n’aiment pas ça"

"On a l’impression qu’il est content de faire 3e du classement général, insistait alors notre confrère. Les supporters espagnols n’aiment pas ça. Mikel Landa ne gagne 'rien' mais les fans l’adorent parce qu’il attaque en montagne." Enric Mas peut se dépêtrer de cette réputation d’attentiste. Il doit le faire s’il veut renverser Evenepoel, qui le devance de 2’07". Il a commencé à œuvrer pour cela, notamment lors de la 18e étape, sans succès mais avec une remarquable insistance.

Le prodige belge n’a pas cédé face à ses multiples attaques, mais dans l’Alto de Piornal, Mas a engrangé "de la confiance". Il a même acquis "la conviction qu’avec ces jambes, beaucoup de choses peuvent se passer dans la Sierra de Guadarrama", le massif parcouru samedi lors de la 20e étape. "Il y a deux mois, j’avais des difficultés dans les descentes, comme vous le savez tous", a-t-il rappelé en référence au Tour de France, pour insister sur son aisance retrouvée en la matière.

"Je sens qu’on est capable de tout"

Il n’y aurait donc aucune ombre au tableau, outre le talent du maillot rouge, que l’on ne peut mettre à son discrédit… à part ce lancinant refrain, concernant sa propension à se contenter d’une situation. Sans relief. Deuxième du Tour d’Espagne ? Il l’a déjà fait en 2018 – un an après la retraite d’un Alberto Contador à qui ce reproche ne pouvait être adressé – puis en 2021, loin de pouvoir concurrencer Primoz Roglic. C’est un Mas prêt à tout perdre pour gagner que l’on attend.

"Plus que jamais, je sens qu’on est capable de tout"¸ a-t-il déclaré jeudi, rassuré par cette fameuse 18e étape. Avant d’ajouter, comme rapporté par Mundo Deportivo : "Je sais que nous allons essayer jusqu’à la mort." Une promesse qu’il doit tenir pour conquérir enfin le public. Ne pas parvenir à blackbouler Evenepoel, à la veille de l’arrivée à Madrid, n’aurait rien d’infamant. Mais qu’il ne tente que timidement de le faire dans le final serait… à son image. A lui de la changer.

