Cyclisme

La Vuelta - Pavel Sivakov a perdu deux minutes au Fancuaya : "Le Top 5 et le podium sont encore faisables"

VUELTA 2022 - Après un bon début de Tour d'Espagne, Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) a souffert sur la 8e étape et a chuté du 6e au 12e rang du général. Même repoussé un peu loin des meilleurs, le Français croit toujours qu'un Top 5, et même un podium, sont des objectifs réalistes. Pour lui ça commence dès ce dimanche sur la 9e étape et son arrivée terrible aux Praeres.

00:02:01, il y a une heure