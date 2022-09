Primoz Roglic savait-il ? Savait-il que quelque part, ce samedi dans un média slovène, son physio avait sérieusement tancé la Jumbo-Visma sur la gestion de ses blessures passées ? Si oui, pensait-il aux mots de Mitja Bračič, qui lui avait préconisé un arrêt complet de sa saison 2022 au sortir du Tour ? Qu'importe ce qu'il se tramait dans sa tête, le triple tenant du titre a fait parler ce qu'il avait dans les jambes pour reprendre 52 secondes à Remco Evenepoel sur la Sierra de la Pandera. Et faire ainsi renaître l'espoir d'un quatrième sacre sur la Vuelta.

Sorti de la Grande Boucle une fois de plus cabossé, Primoz Roglic n'avait pas abordé le Tour d'Espagne à 100% de ses moyens. Son succès à Laguardia dès le retour en terres ibériques n'était qu'un leurre et devait plus à un profil sur lequel il se montre intouchable qu'à sa forme du moment. Même né tardivement pour le vélo, le Slovène commence à avoir un peu de bouteille et il n'a pas paniqué, laissant passer les orages, violents parfois, comme au Pico Jano où Remco Evenepoel lui avait pris plus d'une minute et trente secondes, à Les Praeres (+1'12'') où sur le chrono (48'').

Roglic et la Jumbo avaient tout prévu

Tout ça l'avait mis à 2'41'' de ce maillot rouge qu'il avait fait sien depuis trois ans. Jamais il ne s'était trouvé aussi loin d'un rival en Espagne. Était-ce une raison pour paniquer ? Apparemment pas. Chris Harper, le dernier équipier de Roglic ce samedi, a tout dit du plan après le coup de semonce de son leader : "C'est bon de voir Primoz aller progressivement de mieux en mieux. Faisons la course et réduisons l'avance de Remco jour après jour."

Grischa Niermann, directeur sportif des Jumbo-Visma, ne dit pas autre chose : "Attaquer était le plan. On en a discuté avec les coureurs pendant la course. Primoz savait que la pente devenait très dure à 4,5 kilomètres de l'arrivée." Précisément où Roglic s'est dressé sur les pédales. Une attaque tout sauf décoiffante à l'image, mais la pente était sévère à cet endroit-là. Ce n'est que petit à petit que Roglic a creusé l'écart sur Evenepoel, avec d'abord Miguel Angel Lopez et Enric Mas dans la roue, seulement le Colombien ensuite.

Evenepoel va-t-il douter ?

"C'est une belle journée mais vous savez, parfois vous gagnez, parfois vous perdez, philosophe un Roglic qui peut être déçu d'avoir vu l'étape lui échapper pour un rien. J'espère que nous pourrons conserver la dynamique." L'inversement de celle-ci revêt un caractère importantissime pour la suite de cette Vuelta. Peut-être cette 14e journée aura instillé la graine du doute dans le cerveau de Remco Evenepoel. "Pour être honnête, je ne m'attendais pas à le voir perdre du temps aujourd'hui mais ça laisse la course ouverte", pointe Niermann.

Le maillot rouge affichait toujours le même sourire une fois la ligne d'arrivée franchie. Bluff ou pas ? Inconscience ou confiance ? Primoz Roglic ne s'en préoccupe pas, préférant relever que sa forme va crescendo. "Je me sens mieux, sourit-il. On va faire la course maintenant. Je suis encore loin mais il reste beaucoup de chemin." Un son de cloche qui revient évidemment chez son directeur sportif : "Il reste encore de grosses étapes, ça nous laisse de l'espoir." Si vous n'avez pas compris le message…

Roglic ne s'enflamme pas

Sa relative courte carrière n'a pas franchement permis à Roglic de se trouver très souvent dans le rôle du chasseur sur les grands tours. Le Giro 2018 à la poursuite de Richard Carapaz puis la Vuelta 2020, derrière le même Equatorien, et c'est à peu près tout puisque sur le Tour, il a tantôt été poignardé à la veille de l'arrivée (2020), tantôt mis hors course trop tôt (2021, 2022). La première fois, il avait échoué, la seconde réussi. C'est l'heure de la bascule.

"Nous croyons depuis le départ qu'il peut gagner cette course. Aujourd'hui n'a fait que le confirmer", jubile Harper. Jamais dans son histoire, la Jumbo-Visma n'a remporté deux grands tours dans la même saison. Jamais la Vuelta n'a sacré le même homme quatre années de suite. C'est ce double horizon que vise Primoz Roglic. "On verra ce qu'il va se passer demain. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain", calme-t-il pour autant. L'euphorie ne fait pas partie du caractère du garçon.

