Cyclisme

La Vuelta - Remco Evenepoel a le sourire au lendemain de sa chute : "J'ai bien dormi"

VUELTA 2022 - Jeudi, vers Penas Blancas, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a chuté tout seul dans un virage et s'est bien rapé la cuisse. De quoi être inquiet ? Absolument pas à l'écouter au micro d'Eurosport. Le Belge assure qu'il a bien dormi et qu'il s'attend à une étape plutôt tranquille ce vendredi vers Montilla. Le weekend sera plus dangeureux pour sa tunique rouge.

00:00:37, il y a une heure