Cyclisme

La Vuelta - Rémi Cavagna : "On a vu Alaphilippe hier soir, il était déçu de ne plus être de l'aventure"

VUELTA 2022 - L'ambiance au sein de la Quick-Step Alpha Vinyl était évidemment triste après la chute et l'abandon de Julian Alaphilippe sur la 11e étape. Rémi Cavagna son compatriote et ami a donné de ses nouvelles après l'avoir vu à l'hôtel mercredi soir. Le double champion du monde était selon lui déçu de ne pas pouvoir aller au bout de l'aventure avec Remco Evenepoel et les autres.

00:02:19, il y a une heure