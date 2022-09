Jay Vine ne verra pas Madrid et c'est une terrible désillusion pour lui. Non pas que le bilan de sa Vuelta s'en trouve subitement déprécié mais l'Australien méritait de voir la capitale espagnole et de matérialiser sa victoire sur un classement de la montagne qu'il domine depuis la huitième étape au Collau Fancuaya, lieu de son deuxième succès après le Pico Jano, deux jours plus tôt. Vine a chuté en début de 18e étape et a dû abandonner.

Même avec cet abandon, le Tour d'Espagne fera date dans la carrière de Jay Vine. Repéré sur Zwift, une plateforme virtuelle de cyclisme mais où vos qualités réelles servent à avancer, l'Australien s'est révélé au plus haut niveau en première semaine. Son abandon relance logiquement la lutte pour le maillot de meilleur grimpeur. Richard Carapaz, dauphin de Jay Vine au matin de cette 18e étape, compte 30 points soit huit de plus seulement que Thymen Arensman et neuf de plus que Robert Stannard. Marc Soler (20 points) et Enric Mas (19 points) suivent pour prendre la suite de celui qui restera l'un des hommes de la montagne de cette Vuelta 2022.

Vine vainqueur dans le brouillard, Evenepoel prend le maillot à Molard : l’arrivée en vidéo

