Cette fois, il n'y aura pas de retour. Pas de rappel, l'artiste Alejandro Valverde va quitter la scène à l'issue de la saison 2022 et sauf immense retournement de situation, sa carrière s'achèvera, à 42 ans. Ce petit air, le Murcien nous l'avait déjà joué voilà un an, un peu plus en vérité. Promis, 2021 était la dernière. Et puis finalement peut-être pas. Et puis sa Vuelta s'est achevée sur une terrible chute et sous une glissière de sécurité. C'était il y a un an jour pour jour. L'occasion de revenir sur ce moment. Quand Alejandro Valverde a cru, et nous avec, que tout allait s'arrêter là, comme ça.

Chute glaçante : Valverde passe sous une glissière de sécurité, le pire est évité

La Vuelta n'avait alors pas terminé sa première semaine, chacun prenait ses repères et Alejandro Valverde les avait bien trouvés. Au soir de la 6e étape, "Bala" était bien au chaud dans le groupe des favoris, à évoluer à moins d'une minute de Primoz Roglic. Avec lui, Mas Lopez, Bernal, Vlasov et Ciccone. La crème de la crème et du haut de ses 41 printemps, Valverde ne jurait pas, loin de là. Sur la 7e étape, qui prenait la direction du Balcon de Alicante, il avait d'ailleurs des fourmis dans les jambes.

Pas de fracture, le pite évité

Alors quand Richard Carapaz a accéléré dans le Puerto El Collao, l'ante-pénultième ascension d'une journée qui en comptait six, c'est "papy" Valverde qui a sauté dans la roue… avant de rebondir sur une petite aspérité de la route, de chuter et d'être entraîné vers la glissière de sécurité. Des images terribles qui ont fait froid dans le dos. Puisque Valverde est reparti, le monde du cyclisme a soufflé. Et peu importe qu'il ait abandonné quelques hectomètres plus loin, le pire avait été évité.

Instant poignant : inconsolable, Valverde se résout à jeter l'éponge

Restaient ces larmes qui mouillaient le visage du champion espagnol au-dessus duquel de nombreuses idées devaient danser. Etait-ce là sa dernière course ? Son immense carrière devait-elle s'arrêter comme ça ? Les examens n'avaient révélé aucune fracture et il avait pu terminer 2021 sur le vélo, le temps pour lui de gagner une étape du Tour de Sicile et de prendre la 5e place du Tour de Lombardie. Le temps aussi d'annoncer une der des der en 2022. Vendredi, il a débuté sa Vuelta pour l'ultime fois. En espérant qu'elle se termine dans un sourire, pas dans les larmes.

