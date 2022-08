Six jours. Julian Alaphilippe se fait rare en compétition depuis le 24 avril et cette maudite chute sur Liège-Bastogne-Liège . Et pour cause, déjà lourdement touché (omoplate, côtes, poumon), en Belgique, le double champion du monde a vécu quatre mois de galère symbolisés par sa non-participation au Tour de France, un crève-cœur pour lui d'abord, pour le public ensuite. Depuis Liège, rien ne se passe comme prévu et c'est avec ce bagage que le Français aborde la Vuelta ce vendredi.

Ad

La chute à Liège et la reprise de l'entraînement

Tour d'Espagne Alaphilippe : "Nous avons des ambitions pour le général avec Remco" IL Y A 5 HEURES

L'effroi. Plus les heures passaient et plus chacun a compris que Julian Alaphilippe a vraiment évité le pire le 24 avril. Un pneumothorax, deux côtes cassées et une fracture à une omoplate, voilà pour le bilan qui laisse augurer une très longue période de convalescence.

Bardet est venu en aide à Alaphilippe après sa chute

"Entre la chute et sa reprise du vélo, deux semaines et demie seulement ont passé, renseigne Franck Alaphilippe, son entraîneur. Il est monté sur le home-trainer, ce n'était pas de l'entraînement. C'était finalement très encourageant car on s'attendait à plus de temps de convalescence. Très rapidement après il a pu reprendre sur la route, pas de l'entraînement mais des balades." Une très belle nouvelle au vu de la gravité de sa chute et pour la suite.

"Les instructions médicales de l'équipe étaient les suivantes : il ne pouvait reprendre l'entraînement qu'à partir du moment où il n'avait plus de fortes douleurs, poursuit celui qui a toujours guidé son cousin. C'était le deal. Remonter sur le vélo il pouvait mais pour l'entraînement, c'était autre chose. La suite, c'était refaire des bases foncières. Il avait forcément mal avec l'omoplate et les côtes mais il fallait qu'il puisse les faire dans de bonnes conditions."

Des conditions remplies finalement assez vite puisqu'il n'a fallu qu'une semaine de reprise douce au coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl pour pouvoir redevenir athlète et s'entraîner. "Nous avons été plutôt agréablement surpris parce que nous pensions que son poumon allait plus l'handicaper et plus le retarder dans sa reprise et finalement c'est ce qui s'est soigné le plus rapidement. Ça a été plus rapide que ce qu'on espérait donc ça partait dans le bon sens. C'est aussi pour cela que Julian, très rapidement, s'est motivé pour le Tour de France."

Objectif Tour de France

Maillot jaune du Tour de France en 2019, 2020 et 2021, vainqueur d'étapes en 2018, 2019, 2020 et 2021, Julian Alaphilippe ne manque jamais son rendez-vous avec l'Hexagone. Alors évidemment, quand il a compris que sa reprise était bonne, il a immédiatement pensé à juillet. "Il fallait prendre jour après jour évidemment mais c'est vrai que c'était une motivation pour Julian, confirme Franck qui date ce moment à la deuxième quinzaine de juillet. Il y croyait, c'est sûr".

Puisque le coureur candidate à une place pour le Tour de France, sa formation prend la décision de l'emmener au stage prévu en Sierra Nevada. Là-bas sont réunis tous les coureurs susceptibles d'être de la grande messe de juillet.

Alaphilippe trépigne : "C'est bien beau de s'entraîner mais j'ai besoin de courir"

"La première semaine était adaptée pour Julian, il ne pouvait pas faire d'entraînements aussi longs que les autres, hors de question aussi évidemment de travailler en intensité. Il a refait des bases pendant les 15 premiers jours." En Espagne, Alaphilippe fait du rab et prolonge d'une semaine. "Si Julian avait une possibilité de faire le Tour de France, c'était intéressant qu'il finisse le stage encore plus proche du départ, remet son entraîneur. Il est resté une semaine tout seul avec un staff minimum, un kiné et moi." Nous sommes mi-juin, à deux semaines du départ du Tour mais un nouvel obstacle va se dresser sur le chemin de sa rédemption.

"A son retour, Julian est tombé malade donc il ne s'est pas entraîné pendant une nouvelle semaine. Ça a perturbé les plans." Le dilemme suivant se pose alors à la Quick-Step : Est-ce judicieux de le mettre sur le Tour avec si peu d'entraînement ? "On connaît la suite", souffle Franck.

Stage, retour gagnant et Covid

Pour la première fois depuis 2017, l'aventure du 5e du Tour 2019 s'écrit donc ailleurs qu'en France en juillet. Une situation inédite mais pas de quoi le miner, à entendre son cousin. "Pour les coureurs de l'équipe qui ne participe pas au Tour, il y a un stage organisé à Livigno, en altitude. Pour Julian, ça a été important parce qu'il n'était pas tout seul dans son coin à cogiter et à se retrouver devant la télévision à regarder le Tour. Il a retrouvé un niveau physique très correct."

Tellement correct qu'une semaine plus tard, il décrochait son deuxième succès de la saison sur la 1re étape du Tour de Wallonie au sommet du Mur de Huy. Pas une surprise pour son entraîneur même si le duo n'a pas pu travailler ce style d'efforts depuis sa chute, se concentrant plus sur du travail de fond qui s'apparente à celui d'un grimpeur. "Connaissant l'orgueil de Julian sur cette arrivée, il allait se surpasser mais ce n'était pas du grand Julian, il s'en est bien sorti parce que l'arrivée était propice à ses qualités."

Le Mur de Huy est son jardin : La vidéo du succès d'Alaphilippe

Sur les rails le double champion du monde ? Oui… et non car une contamination bouleverse à nouveau les plans "Le Covid a été une sorte de coup dur, regrette Franck Alaphilippe. Il a vraiment perdu 15 jours, une semaine de maladie et l'autre de fatigue". Un nouvel uppercut au moral mais Alaphilippe a encaissé : "Julian ne baissera jamais la tête mais quand il est tombé malade en Wallonie, il a dit 'la poisse me suit'. Il en avait ras-le-bol. Deux jours plus tard et il se projetait sur la suite."

Dans quel état aborde-t-il la Vuelta ?

Sur le Tour de l'Ain, pour son énième reprise, le Français a enchaîné les efforts, contraint par ce manque d'entraînement qui le poursuit et conscient de la chance qu'il avait de parfaire sa condition. Où en est-il ? "Loin du 100%, répond son entraîneur. Il faudra quelques jours pour qu'il continue à progresser et ensuite il fera tout pour essayer de gagner une étape ou deux s'il le peut."

Franck, qui connaît son cousin à la perfection, met néanmoins en garde ses adversaires. "Julian a un avantage : avec peu d'entraînement et rapidement, il arrive à retrouver une bonne condition physique. Je suis très confiant pour la Vuelta et pour la fin de saison." Celle-ci passe donc par l'Espagne avant la défense de son double titre de champion du monde en Australie à la fin septembre et le Tour de Lombardie dont il avait pris la 2e place en 2017. Cette année-là, il avait déjà dû renoncer au Tour de France et avait remporté une étape sur la Vuelta.

"Si Evenepoel fait du Remco, il est le grand favori"

Tour d'Espagne Alaphilippe : "J'ai toujours la grinta" IL Y A 7 HEURES