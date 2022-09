Il est donc bien humain. Certains pouvaient en douter tant sa domination était éclatante jusqu’ici, mais Remco Evenepoel, lui aussi, peut connaître des défaillances. Ce fut le cas, samedi, dans les plus forts pourcentages de l'ultime ascension de la Sierra de la Pandera (8,4km à 7,8%), lors de la 14e étape du Tour d’Espagne. Maillot rouge sur le dos, le prodige belge de 22 ans a lâché ses premières secondes pour son deuxième Grand tour.

Alors qu’il avait toujours imposé sa domination dans les passages les plus sévères, à l’instar de son étincelante ascension de Las Praeres il y a quelques jours, Remco Evenepoel n’a, cette fois-ci, pas pu répondre à l’attaque de son principal rival au classement général, Primoz Roglic. Pourtant, il n’était pas évident, de prime abord, de savoir si le Belge était dans la gestion face à l’offensive du Slovène ou si tout simplement le corps ne pouvait pas suivre ce samedi.

Son coéquipier Ilan Van Wilder l’a lui-même reconnu : "Remco aurait dû être là mais j’ai vu qu’il avait un peu tergiversé, je pensais qu’il voulait prendre son propre rythme." Son rythme, le maillot rouge l’a pris par la suite, lorsqu'il fallait limiter la casse et perdre le moindre de temps possible. Mais dans un premier temps, le Belge n’y était juste pas.

Ce n’est pas le chaos non plus

"Ce n’était pas mon meilleur jour c’est sûr, je n’avais pas les jambes, je n’ai pas pu accélérer quand Roglic a attaqué", a concédé le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl. Au-delà du Slovène, ce sont même Enric Mas, Joao Almeida et Miguel Angel Lopez qui ont laissé sur place le Belge. Un passage à vide qui va peser au général, puisqu’Evenepoel ne possède "plus que" 1’49” d’avance sur son dauphin Roglic et 2’43” sur Mas.

Des temps qui sont néanmoins à relativiser. Oui, Remco Evenepoel n’est pas invincible, oui dimanche peut encore s’avérer pire, mais la formation de Patrick Lefevere n’est pas du genre à se laisser submerger par ses émotions. "Ce n’est pas le chaos non plus. On ne va pas paniquer, il a perdu un peu de temps mais ce n’est pas catastrophique", a résumé Ilan Van Wilder. Un avis que partage son leader : "Je crois que j'ai déjà repris du temps sur des arrivées compliquées, comme à Las Praeres. Je pense que j’ai bien géré la perte de temps. J’ai encore 1’50” d'avance au général donc il n’y a pas d'inquiétudes à avoir et il faut juste récupérer le plus vite possible avant demain."

Suspense relancé : une attaque de Roglic et Evenepoel craque

J'avais juste un peu les jambes lourdes

Comment expliquer cette défaillance de l’homme fort de cette Vuelta ? Plusieurs facteurs peuvent entrer en compte, dont la chute dont il a été victime il y a peu : "C’est la deuxième journée après la chute donc c’est toujours le jour où on ressent le plus les muscles, mais je ne vais pas le prendre comme excuse", a expliqué Remco Evenepoel au micro d’Eurosport.

La deuxième raison : la panne de jambes. "J'avais juste un peu les jambes lourdes dans les 5 derniers kilomètres. Jumbo avait mis déjà un rythme très fort dans l’avant-dernière montée." Pourtant, il va falloir faire avec également dimanche, sur des pentes encore plus longues et exigeantes que celles de la Sierra de la Pandera.

Pour l’étape reine de ce Tour d’Espagne, le peloton devra affronter le col de la Sierra Nevada à plus de 2500m d’altitude. Des hauteurs que Remco Evenepoel n’a encore jamais connues en compétition. "Ce sera une autre journée et une nouvelle occasion pour nous de garder le maillot mais c’est aussi une arrivée totalement différente comme aujourd’hui", a-t-il poursuivi. Avant de conclure, sourire aux lèvres : "Une nouvelle journée et espérons de nouvelles jambes aussi."

