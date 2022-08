Cyclisme

Tour d'Espagne - Le profil de la 16e étape de la Vuelta : Les sprinters à la fête pour débuter la troisième semaine ?

TOUR D'ESPAGNE - 189 kilomètres de plat, ou presque, au programme pour lancer la troisième semaine de cette Vuelta 2022, entre Sanlúcar de Barrameda et Tomares. De quoi donner des idées aux sprinters encore en course. Voici le profil de la 16e étape, en vidéo. La 77e édition du Tour d’Espagne est à suivre, en direct, sur les antennes et l’application d’Eurosport.

00:00:20, il y a une heure