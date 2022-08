Cyclisme

Tour d'Espagne - Le profil de la 17e étape de la Vuelta 2022 en vidéo : Vallonné et propice à l’escapade

TOUR D'ESPAGNE - Rien d'insurmontable, a priori, pour les meilleurs grimpeurs, mais lors du dix-septième jour de course, il faudra aimer se mettre en danseuse. Le parcours est vallonné, entre Aracena et Monasterio de Tentudía (162,3 kilomètres). Voici le profil de la 17e étape en vidéo. La 77e édition du Tour d’Espagne est à suivre en direct sur les antennes et l’application d’Eurosport.

