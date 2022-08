Cyclisme

Tour d'Espagne - Remco Evenepoel (Quickstep) : "J'arrive au top ici"

TOUR D'ESPAGNE - Remco Evenepoel avait coché deux courses sur son calendrier : Liège-Bastogne-Liège et le Tour d'Espagne. Après avoir gagné la 1re, place désormais à la Vuelta pour laquelle il confie s'être beaucoup préparé et où il arrive en grande forme. Le coureur de la Quickstep espère lancer sa course avec un bon chrono par équipe. Le Tour d'Espagne est à suivre en intégralité sur Eurosport.

00:01:46, il y a 14 minutes