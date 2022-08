Il y a quelque chose de presque naturel à voir Primoz Roglic revêtir le maillot rouge sur la Vuelta. Le Slovène se sent si à l'aise sur l'épreuve espagnole depuis trois ans qu'il y a pris ses habitudes : gagner, prendre le maillot rouge, ne plus le lâcher et triompher à Madrid (ou Saint-Jacques-de-Compostelle). Et 2022 ne déroge pour le moment pas à la règle. A peine quatre jours de course et le voici déjà leader du Tour d'Espagne, avec une victoire d'étape à la clé, plus le succès sur le contre-la-montre par équipes. Une entame rêvée pour celui qui avait abordé l'épreuve dans l'incertitude entourant sa condition. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a rassuré sur celle-ci. Notamment à Laguardia, où il a brillamment triomphé pour la 10e fois de sa carrière sur la Vuelta.

Toujours mieux d'avoir quelques secondes d'avance que d'avoir quelques secondes de retard

"Le rythme était très élevé toute la journée, c'était une étape super rapide, raconte t-il. Dans le final, il y avait une chance de jouer la victoire d'étape, j'avais les jambes, donc j'ai tout donné". Simple et efficace. Dans les interviews comme sur un vélo. Dans la montée finale (900m à 8,6%), le Slovène a été impérial pour devancer Pedersen (Trek-Segafredo) ou Mas (Movistar). Il a surtout glané 13'' de bonifications ce mardi, lui permettant de creuser encore un peu plus l'écart avec la concurrence. "Vous savez, ce n'est que le début de la Vuelta mais il est certain que c'est toujours mieux d'avoir quelques secondes d'avance que d'avoir quelques secondes de retard", admettait-il après sa victoire. Le voici, déjà, avec 26'' d'avance sur Sivakov ou Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), 27'' sur Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), 33'' sur Carapaz (INEOS Grenadiers), 51'' sur Yates (BikeExchange-Jayco) et 52'' sur Mas (Movistar). C'est peu, et beaucoup à la fois.

Son avance est certes plus conséquente que celle de 2021 ou 2020 lorsqu'il avait pris le maillot (25'' l'an dernier, 5'' en 2020) mais il avait pris les commandes dès le 1er jour à Arrate il y a deux ans. Surtout, Roglic a rarement perdu sa tunique rouge une fois qu'il s'en est emparé. En 2019, il ne l'avait d'ailleurs plus lâché et avait même creusé l'écart avec son dauphin, Alejandro Valverde (de 1'52'' à 2'16''). De quoi penser que la Vuelta est - déjà - pliée ? Le passé récent du cyclisme et celui de Roglic lui-même pourrait le laisser craindre. Mais 2022 n'a pas grand-chose à voir avec 2019. Que ce soit au niveau de ses adversaires mais, surtout, en ce qui concerne le Slovène lui-même. Sans oublier que l'exemple de Pogacar sur le dernier Tour de France, surpuissant en première semaine avant de craquer sur la première étape de montagne, est assez récent pour rester dans toutes les têtes.

La deuxième semaine en vrai révélateur

Voir Roglic s'imposer à Laguardia sur un final d'étape comme celui-ci est certes rassurant mais n'a rien ni d'un exploit, ni d'une performance susceptible de lever tous les doutes le concernant. Il s'agissait d'un effort court, le type d'effort sur lequel le leader de la Jumbo-Visma sera toujours performant, hors blessure. Même s'il a passé de longues semaines sans monter sur son vélo après son abandon sur le Tour. En revanche, cette "abstinence" pourrait finir par se payer, plus tard dans l'épreuve. Lorsque les jours de course commenceront à se ressentir dans les organismes. Lorsque l'on abordera les vraies étapes de montagne.

Si sa victoire a rassuré sur sa forme actuelle, le premier gros test pour Roglic sera bel et bien jeudi, l'enchainement de la Collado de Brenes (1re cat) et du Pico Jano (1re cat) : une vingtaine de kilomètres d'ascension dans les 36 derniers de l'étape avec une montée finale qui offrira un premier long effort et une demi-heure d'ascension. On aura une première vraie idée du Roglic auquel on doit s'attendre à l'issue de cette 6e étape. Mais il est fort possible que le Slovène soit en rouge mardi prochain, après le chrono d'Alicante.

Rendez-vous jeudi ?

L'enchainement des jours, l'accumulation des kilomètres et des ascensions qui vont s'allonger en deuxième semaine (19,8km pour Penas Blancas, 19km pour la Pandera et 19,4km pour la Nevada) pourraient alors voir un Roglic manquer de foncier. Encore plus sur des cols en haute altitude comme la Sierra Nevada et ses 2501m. A Laguardia, le Slovène a balayé ses adversaires pour prendre un avantage conséquent et indéniable au général. Mais les doutes, eux, ne le sont pas encore. Pour ça, il faudra encore patienter. Au moins jusqu'à jeudi.

