Cyclisme

Tour d'Espagne - Rudy Molard leader de la Vuelta: "Après un an de galère, ce maillot rouge représente beaucoup pour moi"

TOUR D'ESPAGNE - Au micro d'Eurosport-GCN, Rudy Molard explique comment il a espéré revêtir ce maillot rouge de leader sur la Vuelta à l'issue de cette 5e étape dans le Pays basque entre Irun et Bilbao ce mercredi. Un soulagement pour le coureur français de la Groupama-FDJ, déjà en rouge sur cette grande course il y a 4 ans, qui a vécu bien des galères depuis un an.

00:02:18, il y a 43 minutes