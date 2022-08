Oui, ça va bouger sur les routes de ce Tour d'Espagne 2022. Avec un parcours très montagneux et accidenté, cette 77e édition de la Vuelta est annonciatrice de belles surprises, à n'en pas douter. Ce dernier Grand Tour sera à suivre en exclusivité sur toutes les plateformes Eurosport

Avec un grand départ inédit aux Pays-Bas, depuis Utrecht, avant d'enchaîner par le Pays basque, les Asturies, le Leon et un gros morceau en Andalousie, cette Vuelta s'annonce casse-pattes et éprouvante pour les organismes. Cette édition sera aussi celle des nouveautés et du suspense. En effet, l'organisation a annoncé pas moins de onze arrivées inédites pour cette cuvée 2022, dont neuf en altitude. De quoi tenir les suiveurs et les coureurs en haleine jusqu'au bout…

Le parcours de la Vuelta 2022

1re étape (19 août) : Utrecht – Utrecht (CLM par équipe – 23,3km)

2e étape (20 août) : Bois-le-Duc – Utrecht (175,1km)

3e étape (21 août) : Breda – Breda (193,5km)

Jour de repos (22 août)

4e étape (23 août) : Vitoria-Gasteiz – Laguardia (153,5km)

5e étape (24 août) : Irun – Bilbao (187,2km)

6e étape (25 août) : Bilbao – Pico Jano (181,2km)

7e étape (26 août) : Camargo – Cistierna (190km)

8e étape (27 août) : La Pola Llaviana – Yernes y Tameza (153,4km)

9e étape (28 août) : Villaviciosa – Les Praeres (171,4km)

Jour de repos (29 août)

10e étape (30 août) : Elche – Alicante (CLM – 30,9km)

11e étape (31 août) :El Pozo – San Miguel de Cabo de Gata (191,2km)

12e étape (1er septembre) :Salobreña – Peñas Blancas (192,7km)

13e étape (2 septembre) : Ronda – Montilla (168,4km)

14e étape (3 septembre) : Montoro – Sierra de la Pandera (160,3km)

15e étape (4 septembre) : Martos – Sierra Nevada (149,6km)

Jour de repos (5 septembre)

16e étape (6 septembre) : Sanlúcar de Barrameda – Tomares (189,4km)

17e étape (7 septembre) : Aracena – Monastery of Nuestra Señora de Tentudía, Calera de León (162,3km)

18e étape (8 septembre) : Trujillo – Piornal (192km)

19e étape (9 septembre) : Talavera de la Reina – Talavera de la Reina (138,3km)

20e étape (10 septembre) : Moralzarzal – Puerto de Navacerrada (181km)

21e étape (11 septembre) : Las Rozas de Madrid – Madrid (96,7km)

