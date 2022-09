Tour d'Espagne

"Gagner une étape avec le maillot rouge, c'est évidemment incroyable. Je crois que c'est un nouvel objectif rempli dans ma vie", a réagi le jeune leader de la Quick-Step Alpha Vinyl après son succès. Il enchaîne les premières. A seulement 22 ans, et pour son deuxième Grand tour (après un Giro qu’il a dû abandonner), Remco Evenepoel n’a pas seulement enfilé le maillot rouge il y a de cela 12 étapes, mais il s’est offert, jeudi, sa première grande victoire en ligne (après avoir gagné un contre-la-montre)., a réagi le jeune leader de la Quick-Step Alpha Vinyl après son succès.

C'était une étape difficile avec des grosses ascensions dans le final, il y a eu des attaques très très tôt avec l'équipe UAE", a poursuivi Evenepoel. Au sommet de l’Alto de Piornal, le Belge a de nouveau fait preuve d’une résistance à toute épreuve face aux attaques d’Enric Mas, avant d’asséner un coup de gourdin sur la tête de l’Espagnol et plus globalement sur l’entièreté de ses adversaires au général . "a poursuivi Evenepoel.

Sixième au classement général, à plus de 6 minutes avant le départ de cette 18e étape, Joao Almeida a en effet placé la première offensive à plus de 80 kilomètres de l’arrivée. Une attaque qui lui a permis de prendre jusqu’à 1’10” d’avance sur le peloton maillot rouge. "Dans la montée finale, j'ai attaqué à 7,5 kilomètres de l'arrivée et j'ai sorti tout ce que j'avais en moi. C'était une bonne façon de répondre", a assuré le leader du général, qui n’a toutefois montré aucun signe d’inquiétude.

Restait alors l’échappée qui, avec près de 9 minutes d’avance à un moment de la course, a longtemps cru à la victoire d’étape. "Vous savez, le but c'est toujours de laisser partir l'échappée comme ça les échappés disparaissent. A la fin, Klass (Lodewyck, cadre de la formation Quick-Step Alpha Vinyl, NDLR) m'a dit qu'on était en train de revenir avec Enric (Mas), qu'il fallait que je travaille", a-t-il poursuivi.

Un moment choisi par les deux hommes les mieux classés au général pour collaborer. "Enric est très fair-play, à la fin on a travaillé ensemble pour aller chercher la victoire, a expliqué le vainqueur du jour. Nous avons vu qu'il est fort. Il est le grand rival pour l'ensemble maintenant et, d'après ce que je comprends, Madrid est encore loin."

Mais hormis Mas, personne n’a effectivement été en mesure de suivre leur rythme infernal. Un final rendu possible par un travail d’équipe de la part de la Quick-Step Alpha Vinyl. "Je pense que l'équipe a fait une belle course. C'était une journée parfaite, peut-être la plus parfaite", a résumé le maillot rouge. Troisième au général, Juan Ayuso n'a, lui, pas tari d'éloges à propos de son concurrent : "Evenepoel est le coureur le plus solide aujourd'hui et s' il ne lui arrive rien, il va probablement remporter la course."

Avant Madrid, Remco Evenepoel devra passer par une dernière menace, samedi, lorsque la route s’élèvera une dernière fois. Le Belge reste lucide sur cet ultime obstacle : "Ce n'est pas fini. Il reste encore une étape très difficile". "Ils vont m'attaquer c'est sûr mais peut-être que ça sera plus facile à contrôler parce que je sens que mes jambes vont bien. C'est bien pour moi et pour l'équipe pour les deux derniers jours, trois désolé", a-t-il ajouté, en se reprenant. Comme si Evenepoel se voyait déjà en rouge à Madrid, et il n’est sûrement pas le seul.

