Caleb Ewan a fait parler son jump. Le sprinteur de poche de la Lotto Soudal a devancé Elia Viviani (Deceuninck - Quick Step, 2e) et Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe, 3e), maillot cyclamen pourtant parfaitement emmené, au sprint ce samedi à Pesaro, à l’arrivée de la 8e étape du Giro. Arnaud Démare n’a pas réussi à rentabiliser le travail de la Groupama - FDJ. Mal placé à la sortie du dernier virage, il termine 6e. Valerio Conti (UAE Emirates) conserve le maillot rose.

La plus longue étape de ce 102e Tour d’Italie (239 km depuis Tortoreto Lido) n’a pas été la plus passionnante. Une échappée publicitaire de 200 bornes a été contrôlée par la Bora-Hansgrohe, la Groupama-FDJ et la Lotto Soudal, avant qu’un trio ne nous offre un peu plus de suspense. François Bidard (AG2R La Mondiale), Louis Vervaeke (Sunweb) et Giulio Ciccone (Trek - Segafredo) ont attaqué à 24 kilomètres de l’arrivée, dans une côte de 4e catégorie. Ciccone, maillot bleu conforté, avait sans doute plus les points du classement de la montagne en tête que la gagne, mais les trois coureurs ont vite pris 50 secondes d’avance et ont pu y croire.

Les dernières kilomètres, tortueux, ont poussé les équipes des candidats à la victoire finale à s’assurer un bon placement et ont rendu le peloton nerveux. Celui-ci a fini par revenir sur Bidard, Vervaeke et Ciccone à 7 kilomètres de l’arrivée, au sommet d’une bosse non répertoriée. Dans la descente qui a suivi, la Deceuninck - Quick Step, jusque là très discrète, a pris les commandes, mais c’est la Bora-Hansgrohe qui a réussi à positionner Ackermann à la perfection, en tête à moins de 200 mètres, à la sortie de l’ultime virage.

Démare s'est "fait une frayeur"

Ackermann, déjà crédité de deux succès depuis le début de ce Giro, s’est fait déborder par Ewan et Viviani, alors que le reste de la meute était très loin, Fabio Sabatini, lanceur du champion d’Italie, terminant même au pied du podium. Parmi ceux qui ont regardé cette lutte de loin, Démare, qui a fait rouler Olivier Le Gac dès le début de l’étape dans l’espoir de décrocher un premier succès a déploré des difficultés à se placer dans un final tortueux, au micro de La Chaîne L’Equipe : "C’était chaud, sur route humide… Je me suis fait une frayeur, j’ai chassé de l’arrière et j’ai perdu confiance. Après, je perdais tout le temps la roue de Giacomo (Guarnieri, son poisson pilote, ndlr)".

Elia Viviani, Caleb Ewan, Pascal AckermannGetty Images

Dans le même temps, Ewan s’est satisfait d’avoir répondu aux attentes de Lotto Soudal, équipe qu’il a rejointe à l’intersaison, sentant monter la pression après les jours qui passaient sans victoire sur ce Giro. Très proche de lever les bras en début de semaine, à l’arrivée de la 4e étape notamment (2e derrière Richard Carapaz, qui avait anticipé) et parfois à contre-temps dans ses sprints, il a cette fois jailli dans le timing parfait.

Au classement général, cette étape n’a entraîné aucun changement majeur. Conti défendra dimanche son maillot rose sur un contre-la-montre de 34,8 kilomètres, entre Riccione et Saint-Marin. Un chrono dont la dernière partie, montante, permettra à plusieurs types de coureurs de s’illustrer et offrira des indications sur l’état de forme de tous les favoris.