Tour d'Italie : Fabio Aru (UAE Emirates) sera bien présent au Giro

Fabio Aru sera bien de la partie au prochain Giro, qui s'élancera le 11 mai de Bologne. Le Sarde, qui a déjà pris part à quatre reprises au Giro, est monté par deux fois sur le podium, 3e en 2014 et 2e l'année suivante. Il a gagné trois étapes, la dernière fois en 2015. "L'idée de courir le Giro me motive énormément car je suis grimpeur et je ressens une émotion supplémentaire du fait de mon identité italienne", a déclaré Aru qui est âgé de 28 ans.

Avant le départ de Bologne, l'Italien a prévu de débuter sa saison à la semaine de Majorque (31 janvier au 3 février). Le Tour d'Algarve (20 au 24 février) et le Tour de Catalogne (25 au 31 mars) sont inscrits au programme avant un stage en altitude au Colorado pour préparer le Giro.