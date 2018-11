Le Tour mais pas le Giro : Bardet fixe le cap pour 2019

Romain Bardet accordera la priorité au Tour de France en 2019 et fera l'impasse sur le Giro qu'il avait envisagé dans un premier temps de courir. "C'est un choix mûrement réfléchi avec les entraîneurs et Romain lui-même", a déclaré Vincent Lavenu, directeur de l'équipe française. "Le parcours du Tour est adapté à ses qualités plus que celui du Giro", a ajouté Vincent Lavenu.

Romain Bardet, qui n'a encore jamais couru le Giro, est monté deux fois sur le podium du Tour de France (2e en 2016, 3e en 2017).