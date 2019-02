Geraint Thomas renonce au Giro et donne sa priorité au Tour

On ne verra pas Geraint Thomas sur les routes du Tour d'Italie (11 mai - 2 juin) cette année. Après avoir sérieusement songé à participer au Giro, en plus du Tour de France, le Gallois a annoncé qu'il renonçait à cette possibilité. "C'était tentant mais cette année, je ne veux compromettre mes chances sur le Tour pour rien au monde. En tant que tenant du titre, je veux être dans la meilleure condition possible", a ainsi confié le dernier vainqueur du Tour à la BBC.

Malgré un tracé qui aurait pu lui convenir en Italie, Geraint Thomas ne veut donc pas compromettre ses chances pour la Grande Boucle, qui se déroulera du 6 au 28 juillet. S'il estime que son histoire est "inachevée" avec le Giro, le coureur de la Team Sky souhaite arriver dans les meilleurs conditions possibles en France. Voilà qui laisse présager une lutte à armes égales avec Chris Froome, son coéquipier, qui fait lui aussi l'impasse sur le Giro.

Alors, qui sera le leader de la Team Sky en Italie ? C'est le Colombien Egan Bernal qui devrait récupérer le flambeau.