Ulissi a construit son succès en durcissant la course avec le concours de son coéquipier Valério Conti, à 1,4 km de l’arrivée. Sous la flamme rouge, Luka Wackermann (Vini Zabu - KTM, 5e) a attaqué et seuls deux coureurs ont réussi à le suivre : le vainqueur du jour et Mikkel Honoré (Deceuninck - Quick Step, 3e). Peter Sagan a quant à lui opéré la jonction dans un second temps, malgré la relance d’Ulissi… qui s’est permis de ralentir à 400 mètres de la ligne.