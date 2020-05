"Giro d'Italie Classic Stages" : Eurosport propose de revivre les grandes étapes du Tour d'Italie

Alors que le Tour d’Italie devait s’élancer samedi, Eurosport crée l’événement et lance une programmation innovante : "Giro d’Italia Classic Stages". Les 21 grandes étapes des dernières éditions sont à redécouvrir du 9 au 31 mai, enrichies par les analyses immersives des grands noms de la discipline et par les anecdotes des vainqueurs.

Dans le calendrier cycliste, et dans le coeur de ses fans, le Giro a toujours une place à part. La lutte pour le maillot rose suscite ainsi la passion de millions de personnes et produit certains des moments les plus mémorables du cyclisme. Alors que la 103e édition devait s’ouvrir ce week-end, Eurosport propose, dès samedi et durant tout le mois, une expérience unique à ses téléspectateurs : les 21 étapes qui ont marqué les dernières éditions agrémentées par les réactions des vainqueurs et enrichies par les analyses tactiques de grands champions parmi lesquels Alberto Contador, Sir Bradley Wiggins, Bernie Eisel ou encore Marianne Vos.

Diffuseur officiel du Tour de France et de la Vuelta, Eurosport propose ainsi de revivre le troisième Grand Tour et ses étapes légendaires parmi lesquels les cols du Finestre, du Stelvio, du Mortirolo, du Zoncolan... De la victoire de Luca Paolini sur la troisième étape de l’édition 2013 à la montée en puissance de Primož Roglič en 2019 en passant par la victoire de Vincenzo Nibali sous la neige des Dolomites et par les sacres de Nairo Quintana, Alberto Contador ou Tom Dumoulin, le mois de mai sera bel et bien teinté de rose sur Eurosport ! L’événement, qui aura lieu du 9 au 31 mai, sera commenté, tour à tour, par Guillaume Di Grazia, Thomas Bihel, François-Xavier Rallet et Simon Dos Santos.

Le programme sur Eurosport 1, du 9 au 31 mai dès 15h30

Samedi 9 mai : Etape 3, 2013, Sorrente-Marina di Ascea (222km)

Dimanche 10 mai : Etape 15, 2013, Cesana Torinese-Galibier (145km)

Lundi 11 mai : Etape 20, 2013, Silandro - Tre cime di Lavaredo (210km)

Mardi 12 mai : Etape 14, 2014, Agliè-Oropa (164km)

Mercredi 13 mai : Etape 16, 2014, Ponte di Legno-Val Martello (136km)

Jeudi 14 mai : Etape 20, 2014, Maniago-Monte Zoncolan (167km)

Vendredi 15 mai : Etape 4, 2015, Chiavari - La Spezia (150km)

Samedi 16 mai : Etape 16, 2015, Pinzolo-Aprica (174km)

Dimanche 17 mai : Etape 20, 2015, Saint-Vincent-Sestrières (199km)

Mardi 19 mai : Etape 14, 2016, Farra D'Alpago - Corvara in Badia (210km)

Mercredi 20 mai : Etape 19, 2016, Pignerol-Risoul (162km)

Jeudi 21 mai : Etape 20, 2016, Guillestre-Vinadio (134km)

Vendredi 22 mai : Etape 9, 2017, Montenero di Bisaccia - Majella (149km)

Samedi 23 mai : Etape 16, 2017, Rovetta-Bormio (222km)

Dimanche 24 mai : 2017, Etape 19, San Candido/Innichen - Piancavallo (191 km) + Etape 21, Circuit de Monza-Milan , CLM (29,3km)

Mardi 26 mai : Etape 6, 2018, Caltanissetta-Etna (164km)

Mercredi 27 mai : Etape 15, 2018, Tolmezzo-Sappada (176km)

Jeudi 28 mai : Etape 19, 2018, Venaria Reale - Bardonecchia (184km)

Samedi 30 mai : Etape 16, Lovere-Ponte di Legno (194km)

Le Giro Classic Stages débarque sur Eurosport

