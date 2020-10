Tour d’Italie

Vous pouvez ranger la photo-finish, il n'y en aura pas besoin pour déterminer le nom du vainqueur de la 6e étape du Giro ce jeudi entre Castrovillari et Matera. Il porte le maillot de champion de France et s'appelle Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Déjà vainqueur du premier sprint massif du Giro mardi à Villafranca Tirrena, le Picard a refait le coup, et de quelle manière !

Alors qu'il semblait loin dans les derniers kilomètres difficiles, le Picard s'est replacé au moment idéal, seul sans équipier, et a lancé son sprint avant tout le monde. Personne ne l'a revu et l'impression de facilité du Français a été déconcertante : Michael Matthews (Sunweb) et Fabio Felline (Astana) ont terminé très loin. Joao Almeida reste lui en rose.

Le scénario de cette 6e étape, durant laquelle le peloton poursuit sa remontée vers le nord de l'Italie, était connu à 90%. Une échappée allait prendre les devants puis se faire rattraper avant les dix derniers kilomètres. Mattia Bais (Androni Giocattoli - Sidermec), Marco Frapporti (Vini Zabù - KTM), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) et James Whelan (EF Pro Cyling) étaient ceux-là et leur aventure s'est achevée à 14 bornes de Matera quand le dernier d'entre eux s'est fait reprendre. Restait à savoir ce que les coureurs allaient faire de la bosse de 750 mètres à plus de 6% dans le final. La réponse est simple : rien. Peter Sagan et les Bora-Hansgrohe ont bien tenté de durcir, timidement, mais pas suffisamment pour éliminer l'épouvantail du sprint : Arnaud Démare, bien sûr.

Frayeur pour le maillot rose, Joao Almeida

Oui Démare a reculé dans cette bosse mais le champion de France, puissant et sûr de lui n'a pas paniqué. Déjà on l'avait vu traîner dans le deuxième tiers du peloton à huit kilomètres de l'arrivée. La stratégie était de se protéger du vent de face le plus longtemps possible et elle a fonctionné. Peter Sagan, bien mieux placé que lui dans le final, n'a pas existé dans le sprint.

Démare lui, a abordé le dernier virage en sixième position avant de déborder tout le monde. Quand il a accéléré, personne n'a pu prendre sa roue : le tour était joué. Avec ce deuxième succès, le nouveau leader du classement par points fait mieux que ses précédent grands tours : jamais il n'avait doublé.

Au général, les choses n'ont donc pas bougé puisqu'aucun leader n'a tenté sa chance sur une bosse trop courte pour faire des différences. Une seule alerte pour le maillot rose, Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Alors qu'il avait un problème de radio à une petite quarantaine de kilomètres de l'arrivée, le Portugais s'est arrêté sur la droite de la route. Brandon McNulty (UAE-Team Emirates) ne l'avait pas vu et l'a percuté. Plus de peur que de mal apparemment pour Almeida mais affaire à suivre dans les prochains jours.

