Sur les terrains plus accidentés, l'équipe française pourra compter sur le Français Nicolas Edet et le Danois Jesper Hansen. "La forme est désormais de retour, j'apprécie la façon dont j'ai terminé à Paris et je suis très motivé d'aller au Giro, où les encouragements seront forcément plus forts", s'est réjoui Viviani.