TOUR D'ITALIE - La pandémie de Covid-19 a retardé sa découverte des Grands Tours mais Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) sera bien au départ du Giro le 3 octobre prochain. A seulement 20 ans, le Belge n'y va pas pour faire de la figuration et a même la victoire dans un coin de sa tête.

Le phénomène", le "surdoué", ces surnoms peuvent vous conduire à de nombreux coureurs dans un peloton qui a connu une sérieuse cure de jeunesse en 2019. Maintenant si on ajoute à la liste "Le petit Cannibale" ou le "nouveau Merckx", vous pensez immédiatement à Remco Evenepoel. Le Belge de la Deceuninck-Quick Step fait honneur à son surnom avec une ambition débordante. Dernière preuve en date, sa réponse à la question suivante : "pouvez-vous gagner le Giro cette année ?"

Interrogé lors d'un événement à but caritatif, le Red nose day, sur la possibilité pour lui de remporter le Tour d'Italie dès cette année, le Belge a d'abord rigolé mais sa réponse, à 20 ans et avec seulement une année pro dans les jambes, a de quoi surprendre. "J'aimerais beaucoup et ma préparation est tournée vers un seul objectif : être bon sur le Giro, a-t-il assuré dans une vidéo relayée par le Het Nieuwsblad. Avec un peu chance, je pourrai répondre 'oui' à cette question le 25 octobre". Ce jour-là, le Giro en finira, à Milan, avec ses trois semaines de course. Voir Evenepoel en rose ce jour-là sera une immense surprise et un authentique exploit.

Cyclisme Fragilité narcissique et addiction à la gagne : le dopage, cet angle mort psychologique IL Y A 14 HEURES

Interview Exclusive : Evenepoel parle des JO, du Giro et des Classiques Crédit: Eurosport

"Si je me sens bien, j'essaierai de me battre pour le maillot rose, avait déjà dit la pépite à la Gazzetta dello Sport au début du mois de juin. Ce pourrait être pendant quelques jours ou jusqu'à la fin". Placé deux semaines seulement après la fin du Tour de France, le Giro sera amputé de la présence de beaucoup de grands noms. A l'heure actuelle, les favoris se nomment Nibali, Carapaz (le vainqueur sortant) et Fuglsang. Si Remco Evenepoel venait à remporter le Giro, il ne serait devancé que par un certain Fausto Coppi dans le classement des plus jeunes vainqueurs du Tour d'Italie. A 20 ans et 9 mois exactement, il serait seulement cinq jours plus vieux que la légende italienne quand elle a remporté le Giro 1940.

Tour d’Italie Sagan va bien privilégier le Giro et faire l'impasse sur les Classiques 16/06/2020 À 14:04

Play Icon