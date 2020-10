Le Giro est parti vite, très vite ! En Sicile, de Monreale à Palerme, sur un parcours tracé en majorité en descente, le vent a poussé les coureurs. Pour Filippo Ganna (Ineos), 15 minutes et 24 secondes ont été suffisantes pour parcourir les 15,1 kilomètres du jour. L'Italien s'offre un deuxième bonheur en dix jours en endossant le premier maillot rose après son titre de champion du monde du chrono à Imola. Sur la ligne, il a devancé le surprenant Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), Mikkel Bjerg (UAE-Team Emirates) et Geraint Thomas, son coéquipier. Ce dernier a déjà repoussé ses adversaires à distance respectable. Miguel Angel Lopez a lui (déjà) abandonné sur chute.

Car de Vlasov à Majka, tous les autres têtes d'affiche de ce 103e Tour d'Italie sont à une minute ou bien plus. Alexander Vlasov pour Astana, qui a perdu le maheureux Miguel Angel Lopez sur chute, a coupé la ligne à 58 secondes d'Almeida. Wilco Kerlderman (Sunweb), et Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) sont eux respectivement à 1'06'' et 1'07'' du Portugais. Enfin, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) à 1'22'', Jakob Fuglsang (Astana), à 1'25'' et Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), à 1'38'' sont les grands perdants de cette première étape.