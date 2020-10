Même si un chien a bien failli lui voler sa victoire à 500 mètres de sa ligne, le spécialiste du chrono est allé au bout de sa mission, profitant d'un problème à la patte gauche du baroudeur canidé. Dowsett, qui n'a signé là que la 3e victoire de sa carrière en World Tour, a devancé de 1'15" sur le trio Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Matthew Holmes (Lotto-Soudal) et Joey Rosskopf (CCC Team).

Dans la bagarre pour le classement général, il ne s'est rien passé du tout. Le peloton a laissé filé les six baroudeurs du jour pour passer une journée tranquille, au chaud. Les deux difficultés du jour - Le Monte Sant'Angelo (2e catégorie) et la petite montée de la côte de La Guardiola - n'ont pas été un terrain pour transformer la seconde partie du tracé en une course de mouvements.