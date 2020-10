Quinze bornes, c’est peu pour creuser des écarts. Et pourtant. Au soir de la première étape du Giro, un chrono de 15,1 km entre Monreale et Palerme, Vincenzo Nibali affiche déjà plus d’une minute de retard sur Geraint Thomas. Le vainqueur du Tour de France 2018 a marqué des points dans la course au maillot rose, avec sa quatrième place du jour.

Sur un parcours comprenant une courte montée initiale et une longue portion descendante, Nibali (69e à 1’29") a manqué de puissance pour rivaliser avec Thomas (4e à 23"). Il s’est semble-t-il estimé peu verni par les conditions atmosphériques : "La dominante de cette étape a été le facteur du vent qui a affecté les résultats." Tout en admettant la supériorité de son adversaire britannique : "Ceci-dit, chapeau à Thomas pour sa performance."

"Les écarts sont serrés (...) sauf évidemment pour Thomas"

Mais il en faut plus pour faire paniquer le Requin de Messine, lauréat de l’épreuve à deux reprises (2013 et 2016). "Si je considère l’ensemble des facteurs, je suis satisfait", a-t-il même déclaré. Avant d’ajouter, comme pour se rassurer : "Les écarts sont serrés entre les coureurs qui jouent le général… sauf évidemment pour Thomas qui a roulé vraiment fort."

Geraint Thomas, lors de la première étape du Giro 2020 Crédit: Getty Images

Il est vrai que le bilan n’est pas catastrophique pour le leader de la Trek-Segafredo. Simon Yates (Mitchelton-Scott, 17e à 49") l’a tout de même battu de 40 secondes, mais Nibali a mis quelques potentiels rivaux dans le rétro. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma, 96e à 1’44") et Jakob Fuglsang (Astana, 100e à 1’47" après "un jour à oublier"), notamment, ont fait moins bien que lui. Alors que Miguel Angel Lopez, coéquipier de Fuglsang, a abandonné sur chute.

Thomas se sentait pourtant "vidé" dans le final

Thomas, de son côté, a lui aussi parlé du vent "qui soufflait en rafale", à l’issue de la course. Plutôt pour préciser qu’il aurait pu faire encore mieux : "Je pense avoir démarré un peu trop fort. Je l'ai ressenti dans les jambes sur les deux derniers kilomètres. C'est dommage car le vent soufflait alors de face et je me sentais vidé." La victoire est revenue à son coéquipier chez INEOS Grenadiers, Filippo Ganna, champion du monde de la spécialité qui s’est paré de rose sur ses terres pour ses débuts dans le Tour d’Italie.

"C'était une sensation fantastique d'arriver dans la côte de Monreale et d'entendre autant de monde crier mon nom" s’est émerveillé le vainqueur du jour. Tout débute bien pour lui et son équipe. Mais celle-ci a des ambitions sur le long terme dans ce Giro, après un Tour de France décevant, et il ne l’occulte pas : "Je n'oublie pas que nous sommes ici pour soutenir Geraint Thomas (…) Nous avons tous les deux obtenu ce résultat fantastique, on peut être satisfait." Plus encore que Nibali, oui.

Filippo Ganna en action Crédit: Getty Images

