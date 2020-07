TOUR D'ITALIE - Le Giro - qui se déroulera du 3 au 25 octobre prochain - a dévoilé son tracé définitif jeudi. Une arrivée au sommet supplémentaire y a été ajoutée : à Roccaraso. La première semaine a également été modifiée, puisque les premières étapes devaient partir de Hongrie.

Le Giro, qui a dévoilé jeudi l'intégralité de son nouveau parcours, a ajouté une arrivée au sommet supplémentaire, à Roccaraso (centre-est), dans l'édition 2020 qui aura lieu pour la première fois en octobre, du 3 au 25. La semaine passée, les organisateurs du Tour d'Italie (RCS) avaient annoncé les détails du Grand départ, transféré de Hongrie en Sicile pour les quatre premières étapes.

Initialement, le Giro présentait ses trois premières étapes en Hongrie, en mai, avant que la pandémie de coronavirus contraigne le cyclisme à une longue parenthèse. Dans son tracé définitif, le Tour d'Italie a modifié sa première semaine. Outre une journée de plus en Sicile, les sprinteurs disposeront d'une occasion supplémentaire, à Matera (6e étape), et les grimpeurs auront la montée de Roccaraso (9e étape), dans les Abruzzes, en leur faveur en conclusion d'un parcours comportant plus de 4.000 mètres de dénivelé. "Les deux dernières semaines du Giro restent inchangées par rapport à son calendrier d'origine, à l'exception du départ de la 10e étape qui sera donné à Lanciano", a ajouté RCS.

