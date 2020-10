Miguel Angel Lopez perdu le contrôle de son vélo en pleine ligne droite et fini dans les barrières, lors du contre-la-montre inaugural du Tour d’Italie, samedi. Le vainqueur de la 17e étape de la Grande Boucle a été contraint d’abandonner, étant ensuite pris en charge par une ambulance. Un gros coup dur pour Astana et Lopez, qui faisait partie des prétendants aux victoires d’étapes dans ce Giro.

Le Colombien s’était déjà fait une belle frayeur en partant à la faute dans un virage, lors de la première étape du Tour de France. Une chute qui avait accouché de plus de peur que de mal. Mais samedi, le coureur de la formation Astana a réédité cette triste performance dans des circonstances bien différentes, et avec des conséquences beaucoup plus fâcheuses.