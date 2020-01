Trois équipes italiennes invitées sur le prochain Giro

Le Giro, qui partira cette année de Budapest, rassemblera 22 équipes de huit coureurs, dont 19 qualifiées d'office au titre du WorldTour. RCS, qui organise le Giro, a annoncé également les invitations pour ses autres courses de début de saison.

Pour les Strade Bianche (7 mars - 23 équipes de 7 coureurs), Androni, Bardiani, B&B Hotels, Corendon et Arkea-Samsic ont été invitées tout comme Circus-Wanty. Sur Tirreno-Adriatico (11 au 17 mars - 24 équipes de 7 coureurs), on retrouvera Androni, Bardiani, Gazprom et Arkea-Samsic. Total DE est automatique invitée. Pour Milan-San Remo (21 mars - 25 équipes de 7 coureurs), Corendon, Gazprom, Arkea-Samsic et Vini Zabu seront invitées. Tout comme Total DE et Circus-Wanty.