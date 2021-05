Cyclisme

Bernal peut-il encore perdre le Giro au profit de Yates ? "Tout se jouera vendredi soir"

TOUR D'ITALIE - Dans les Rois de la Pédale, on met les pieds dans le lat : Egan Bernal peut-il encore perdre le Giro alors qu'il a encore 2'29 sur Damiano Caruso et 2'49 d'avance sur Simon Yates ? Pour Jacky Durand, ce dernier décidera au soir de la 19e étape et de sa première victoire sur ce Tour en 2021 s'il tentera la gagne ou non lors de l'épreuve de montagnes qui les attend samedi.

00:04:15, il y a une heure