Cyclisme

Carambolage géant, trombe d’eau, Bernal au chaud et Campenaerts vainqueur en baroudeur : résumé de la 15e étape du Giro

TOUR D'ITALIE 2021 - Victor Campenaerts a remporté la 15e étape, dimanche à Gorizia, disputéee entre Italie et Slovénie. Du soleil et une chute massive au départ - qui a notamment conduit à l'abandon d'Emanuel Buchmann -, de la pluie et pas de problème pour les autres favoris à l'arrivée : voici le résumé de cette étape mouvementée lors de son entame et son finish, autant que calme entre les deux.

00:03:15, il y a 2 heures