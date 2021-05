Il y avait du brouillard au sommet du Monte Zoncolan, mais on y voit de plus en plus clair. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) et Simon Yates (BikeExchange) ont dominé la concurrence samedi lors de la 14e étape du Giro, remportée par Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) au sein d’une échappée. Bernal, maillot rose, est parvenu à suivre un Yates offensif, avant de le déborder dans le final. Le Colombien a ainsi conforté son maillot rose, avec 1’33" d’avance sur le Britannique, nouveau 2e.

Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech), qui a fait rouler son équipe avant de craquer relativement tôt, chute d’un podium sur lequel monte Damiano Caruso (Bahrain-Victorious). Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a aussi affiché ses limites. Il perd une place et compte 3’52" de retard sur Bernal. Romain Bardet (DSM) intègre quant à lui le Top 10, que voici.

Le Top 10 après 14 étapes :

1. Egan BERNAL INEOS (COL) 2. Simon YATES [+3 places] BikeExchange (GBR) +1'33" 3 Damiano CARUSO Bahrain (ITA) +1'51" 4. Aleksandr VLASOV [-2] Astana (RUS) +1'57" 5. Hugh CARTHY [-1] EF (GBR) +2'11" 6. Emanuel BUCHMANN Bora (GER) +2'36" 7. Giulio CICCONE [+1] Trek (ITA) +3'03" 8. Remco EVENEPOEL [-1] Deceuninck (BEL) +3'52" 9. Daniel MARTINEZ [+1] INEOS (COL) +3'54" 10. Romain BARDET [+1] DSM (FRA) +4'31"

