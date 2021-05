Trop peu, trop tard ? Peut-être. Mais Simon Yates fait tout ce qu'il peut pour maintenir le suspense dans cette dernière semaine. Le Britannique semble être le plus fort en montagne dans ce dernier tiers du Giro. Son attaque dans la montée finale vers l'Alpe di Mera lui a permis d'aller chercher la victoire d'étape et de reprendre du temps à Egan Bernal et Damiano Caruso, qui le devancent au classement général.

Les écarts ont certes été faibles, mais Yates a tout de même récupéré, bonifications comprises, 34 secondes sur Bernal et 42 sur Caruso. Un Bernal moins fringant depuis la dernière journée de repos, mais qui n'a pas fait l'erreur de vouloir suivre le leader de BikeExchange lorsque celui-ci a attaqué. Heureusement pour lui, le Colombien avait de la marge. Mais de 4'20" mercredi matin, son avance est désormais retombée à 2'49". Damiano Caruso reste intercalé entre les deux hommes, à 2'29" du maillot rose.

Derrière, chacun a campé sur ses positions. Alexander Vlasov est un solide 4e. Le Russe de l'équipe Astana a creusé l'écart sur Hugh Carthy et Romain Bardet. Si ce dernier reste 6e du général, il est directement menacé à présent par le coéquipier de Bernal, Daniel Martinez, et par Joao Almeida. Le Portugais, 2e de l'étape derrière Yates, est toujours 8e mais il n'est qu'à 1'16" du Top 5.

Le Top 10 après la 19e étape

1. Egan BERNAL (COL) INEOS Grenadiers 2. Damiano CARUSO (ITA) Bahrain Victorious +2'29" 3. Simon YATES (GBR) BikeExchange +2'49" 4. Aleksandr VLASOV (RUS) Astana +6'11" 5. Hugh CARTHY (GBR) EF +7'10" 6. Romain BARDET (FRA) DSM +7'32" 7. Daniel MARTINEZ (COL) INEOS Grenadiers +7'42" 8. Joao ALMEIDA (POR) Deceuninck - Quick-Step +8'45" 9. Tobias FOSS (NOR) Jumbo Visma +8'26" 10. Dan Martin (IRL) Israel Start-up Nation +10'19"

