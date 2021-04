Vincenzo Nibali souffre d'"une fracture ouverte radius du poignet droit" après une chute à l'entraînement, a annoncé son équipe Trek-Segafredo mercredi, à près de trois semaines du départ du Tour d'Italie.

"L'encadrement médical de Trek-Segafredo, en accord avec la direction de l'équipe et Vincenzo, a décidé d'opter pour une opération chirurgicale immédiate, une ostéosynthèse pour réduire la fracture, prévue demain (jeudi)", précise la formation du "Requin de Messine" dans un communiqué.

Le vainqueur italien du Tour de France 2014 et double lauréat du Giro (2013 et 2016) devait participer à partir de lundi au Tour des Alpes en préparation du temps fort de sa saison: le Tour d'Italie dont le départ sera donné le 8 mai à Turin.

Le forfait pas encore officialisé

Malgré la proximité de l'échéance, l'équipe américaine n'écarte pas encore la possibilité de voir Nibali, 36 ans, disputer le Giro, dont il avait fini 7e de la dernière édition reportée à l'automne par la pandémie et remportée par le Britannique Tao Geoghegan Hart (Team INEOS).

"Ce n'est qu'après la chirurgie qu'il sera possible d'émettre une hypothèse sur un processus de récupération et de faire les évaluations nécessaires concernant la participation de Nibali au Giro d'Italia", juge sa formation. Nibali, déjà vainqueur de deux Monuments (le Tour de Lombardie en 2015 et 2017, Milan-Sanremo en 2018), devait également participer à Liège-Bastogne-Liège le 25 avril.

