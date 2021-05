Le mano a mano franco-italien a tourné à l'avantage d'un Transalpin. Lors de la 18e et plus longue étape de ce Giro, 231km entre Rovereto et Stradella, Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) a offert, ce jeudi, à sa formation une première victoire sur ce Tour d'Italie. Après une échappée à 23 de près de 200km, le coureur italien est parti à la poursuite de Rémi Cavagna, auteur d'une attaque à 25km de l'arrivée. Mais le Français de la Deceuninck Quick Step a été repris par Bettiol à 6km de la ligne. Le finish en solitaire du vainqueur du jour lui a permis de glaner sa première victoire sur un grand tour, avec près de 20 minutes d'avance sur le peloton. Pas de mouvement entre les favoris au classement général. Egan Bernal a donc conservé son maillot rose, tandis que Peter Sagan a quasiment validé son maillot cyclamen avant les trois dernières étapes (deux en montagne et un contre-la-montre).

