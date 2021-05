Cyclisme

Giro 2021 - Bouchard : "J'ai un peu de mal à récupérer depuis dimanche"

TOUR D'ITALIE - Geoffrey Bouchard (Ag2r-Citroën), meilleur grimpeur du Giro, n'était pas à l'avant ce mercredi. Et pour cause, il avoue avoir du mal à récupérer depuis dimanche et même avec la journée de repos de lundi.

00:01:39, il y a une heure