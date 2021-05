Cyclisme

Giro 2021 - Cavagna sur la défaillance d'Evenepoel : "On a couru à contre-temps"

TOUR D'ITALIE 2021 - Les Deceuninck-Quick Step, notamment avec Rémi Cavagna, ont abordé le premier secteur empierré en première position du peloton. Problèmes, Remco Evenepoel n'était pas dans la roue et l'équipe belge l'a payé cher. Au général, Evenepoel a reculé au 7e rang et perdu plus de deux minutes sur Egan Bernal.

