On a bien cru à une nouvelle victoire française mais Egan Bernal avait trop d’ambition pour ça. Irrésistible dans les 1600m finaux en sterrato, le Colombien de la formation INEOS Grenadiers a déposé Bouchard (AG2R Citroen) et Bouwman (Jumbo-Visma) échappés depuis de longs kilomètres et a remporté en solitaire la 9e étape du Tour d’Italie à Campo Felice et s’offre la première victoire de sa carrière sur un grand tour. Légèrement en difficulté sur le chemin de terre, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) n’a pas beaucoup perdu (10''), comme la grande majorité des favoris. Mais ça suffit pour permettre à Bernal de s’emparer du maillot rose aux dépens d’un Attila Valter (Groupama-FDJ) qui s’est bien accroché, en vain.

