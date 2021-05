Cyclisme

Giro 2021 - Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) : "Il y a une belle étape à essayer de gagner"

TOUR D'ITALIE 2021 - Maillot bleu et meilleur grimpeur du Giro, Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) ne pense pas spécialement à amasser encore plus de points. Son objectif est de remporter une victoire d'étape d'ici la fin du Giro et pourquoi pas dès ce mercredi vers Sega Di Ala.

00:01:47, il y a 9 minutes